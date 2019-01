E Mëttwoch war jo e franséischen Düsejeeër vum Typ Mirage 2000D, deen op der Bas zu Nancy-Ochey stationéiert war, am Jura erofgefall.

En Donneschdeg den Owend huet déi franséisch Arméiministesch Florence Parly per Communiqué matgedeelt, datt déi zwee Memberen Equipage net iwwerlieft hunn:"Les opérations de recherche du Mirage 2000D, dont le signal avait été perdu mercredi dans la matinée, ont malheureusement conduit à la confirmation du décès des deux membres d'équipage, le capitaine Baptiste Chirié et la lieutenant Audrey Michelon", heescht et doran.Déi genee Ëmstänn bléifen awer nach ze klären.

De Mirage-Düsejeeër war e Mëttwoch géint 11 Auer bei engem Testfluch "à basse altitude" vum Radar verschwonnen an an de Jura-Bierger an e Bësch gefall.







Reaktioun vum Buergermeeschter vun Nanzeg

C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris ce soir le décès des deux aviateurs de la BA133, dans l’accident survenu hier sur les hauteurs du Jura.Nancy et sa base aérienne située à Ochey entretiennent des liens historiques d’engagement et d’excellence, au service de la sécurité des Français.En tant que maire et Nancéien, je suis très affecté par cet accident dramatique. Il nous rappelle combien nos soldats risquent leur vie chaque jour pour protéger la nôtre, même lorsqu’ils ne sont pas au combat. C’est particulièrement vrai de la BA133, qui est constamment sollicitée pour nos opérations extérieures.

Au nom de tous les Nancéiens, j’ai adressé ce soir à l’occasion de la cérémonie des vœux pour l’année 2019 un message de soutien à l’ensemble des personnels de la base aérienne. Mes pensées vont vers les familles et les frères d'armes des victimes de cet accident.



Laurent Hénart, Maire de Nancy