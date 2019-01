An der Belsch gouf e Gilet jaune vun engem Camion iwwerrannt an a Frankräich goufen nei Protester fir de Weekend annoncéiert.

© AFP (Archiv)

A Frankräich si fir um Samschdeg nees Protester vun de Gilets jaunes annoncéiert, gréisser Aktioune si nees zu Paräis, oder zu Bourges geplangt...

De franséischen Inneminister Christophe Castaner huet schonns d’Organisateure vun de Protester matresponsabel gemaach, fir d‘Gewaltausbréch, déi um Bord vun de Maniffen all Woch nees entstinn.

Och fir dëse Samschdeg gouf dofir nees e gréisseren Dispositif u Polizisten mobiliséiert. Landeswäit sinn der 80.000, dovunner eleng 5000 am Zentrum vu Paräis, am Asaz.

Mëtt der Woch hat déi franséisch Regierung jo eng méi haart Linn an der Sécherheetspolitik annoncéiert, nodeems et leschte Weekend nees zu deels heftegen Affrontementer tëscht Manifestanten an der Police komm war. Leit, déi muttwëlleg randaléieren, oder Gruppen, déi net ugemellt ëffentlech manifestéieren, ginn an Zukunft dohier méi streng bestrooft.

Bei Protester vun de Gilets jaunes an der Belsch koum et um Freideg den Owend iwwerdeems zu engem déidlechen Accident. E Mann ass no un der franséischer Grenz vun engem Camion iwwerrannt ginn.

De Camionneur hätt de Mann, deen zesumme mat aneren e Passage blockéiert hat, net gesinn. Et ass dat éischt Affer vun de Gilets-jaunes-Protester an der Belsch.