3 Doudeger an 23 Blesséierter, dat ass den uerge Bilan no engem Busaccident an der Nuecht op e Samschdeg a Kanada, 14 Leit géifen a Liewensgefor schwiewen.

Matzen am Feierowendtrafic war en Doppeldecker-Bus zu Ottawa an e Bushaische gerannt. Duerch de Schock gouf eng grouss Partie vum ieweschte Stack vum Bus auserneerappt.

Et wier gutt méiglech, dass de Bus op enger veräister Strooss un d’Schleidere gerode war.