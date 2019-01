Bis ewell war de Shutdown vun 1995/1996 mat 21 Deeg de längsten, deen et an den USA jeemools gouf, dat ënnert der Regierung vum Bill Clinton, wéinst engem Sträit mat de Republikaner iwwert d'Krankeversécherung. Dësen negative Rekord gouf an der Nuecht op e Samschdeg gebrach. An nach ass keen Enn a Siicht.Grond fir dësen neie Rekord ass de Sträit tëscht dem US-President an den Demokraten ëm d'Finanzéiere vun der Mauer un der Grenz mat Mexiko. D'Demokraten, déi d'Majoritéit am Kongress hunn, wëllen d'Finanzéierung vun der Mauer net an de Budget schreiwen. Den Donald Trump dogéint weigert sech, fir de Budget z'ënnerschreiwen, wann dës Suen net opgelëscht ginn a gëtt mat deem Argument och den Demokraten d'Schold un der Situatioun. Aktuell sinn eng 800.000 Mataarbechter vum US-Staat vun dësem Shutdown betraff, déi entweder musse schaffe goen, ouni bezuelt ze ginn, oder awer einfach doheem muss bleiwen.Och d'Personal vum Wäissen Haus ass dovunner betraff, wou vun den 359 Mataarbechter der aktuell just 156, deenen hir Aarbecht als essentiell gëllt, op d'Schaff dierfe kommen.Schonn e puer Mol huet den Trump d'Menace ausgeschwat, fir den "Nationalen Noutstand" auszeruffen, sollten d'Demokraten him net dat ginn, wat hie wëllt. An deem Fall géif de President méi Autoritéit kréien an hie kéint probéieren, fir d'Mauer och ouni d'Zouso vum Kongress ze bauen. D'Demokraten dogéint hunn an deem Zeenario scho Géigewier annoncéiert, esou datt d'Geriichter heiriwwer missten tranchéieren.