Am 9. Arrondissement koum et zu enger gréisserer Explosioun um Samschdeg de Moien. An enger Bäckerei soll et eng futtis Gasleitung ginn hunn.

© Twitter @woodinhyo

Zu Paräis gouf et de Moien géint 9 Auer eng gréisser Explosioun an enger Bäckerei am 9. Arrondissement. Weider Informatioune ginn et den Ament nach keng. Éischt Fotoen, déi op Twitter zirkuléieren, weisen awer de groussen Ausmooss vum Schued. Autoen, déi op der Kopp leien, Fënsteren, déi an engem ganzen Wunnquartier futti gaange sinn a vill Duercherneen. D'Police huet confirméiert, datt och Leit dobäi blesséiert goufen, déi franséisch Chaîne "Europe1" schwätzt vu 15 Blesséierten.

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

D'Noriichtenagence AFP geet dovunner aus, dass e futtis Gasleitung dofir responsabel wier. Dat Ganzt wier ronn 1 Kilometer vun der Paräisser Oper passéiert, also zimlech am Zentrum vun der franséischer Haaptstad. D'Police huet de Leit geroden, dëse Quartier groussraimeg z'evitéieren.



Impressioune vun Twitter

IMAGE: Scene of explosion in central Paris pic.twitter.com/X8sTRE8zjQ — The Spectator Index (@spectatorindex) January 12, 2019