Hien huet am 2. Weltkrich 2 Vernichtungslageren iwwerlieft an war weltwäit wéinst sengem Temoignagen bekannt.

De kanadeschen Holocaust-Iwwerliewenden George Brady ass am Alter vun 90 Joer gestuerwen. Der Famill zu Toronto no huet säin Häerz versot.De Brady, deen aus Tschechie koum hat an der Zäit vum Nationalsozialismus d'NS Vernichtungslager Auschwitz an d'Lager zu Theresienstadt iwwerlieft an ass spéider a Kanada ausgewandert.Vun den Holocaust Erfarungen huet hie weltwäit erzielt.