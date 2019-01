© AFP

4 Männer aus Däitschland waren um Samschdeg op enger gespaarter Pist am Schigebitt vu Lech ënnerwee, wéi si vun enger Lawin erfaasst goufen. Um Sonndeg de Moien hunn d'Autoritéiten du matgedeelt, datt een d'Läiche vun 3 Männer am Alter vun 32, 36 an 58 fonnt hätt. E véierte Mann am Alter vun 28 Joer gëtt nach ëmmer vermësst.