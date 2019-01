© AFP

VIDÉO @paris_normandie. Une équipe de journalistes de la chaîne @LCI ciblée par des manifestants à #Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

🔴 Suivez notre direct sur les ➡ https://t.co/VeQGgFWrvs pic.twitter.com/VmU9bpLOdI — paris_normandie (@paris_normandie) January 12, 2019

Dans notre démocratie, la presse est libre.

Dans notre République, la liberté d'informer est inaliénable.

Violenter des journalistes, c'est attenter à l'une et à l'autre : ils devront en rendre compte devant la Justice.https://t.co/cKJoXpkREQ — Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019

D'Zuel vun de Manifestanten, déi dem Opruff vun de Gilets jaunes nokommen, geet nees an d'Luucht. Waren et de leschte Weekend nach "just" 50.000 Leit, krute si dëse Samschdeg 84.000 Persoune mobiliséiert. Dëst weist nach ëmmer, datt e gudden Deel vun de Fransousen dëse Mouvement ënnerstëtzt.Déi gutt Noriicht fir d'Police dann ass awer, datt, obwuel méi Leit op der Strooss waren, d'Iwwergrëff an d'Gewaltzeenen däitlech erofgaange sinn. Dat vläicht och, well d'Police selwer och opgestockt hat. Et war ee schonn e Freideg dovunner ausgaangen, datt nees no de Feierdeeg méi Leit wäerten op d'Strooss goen, wat jo definitiv de Fall war. Déi 8.000 Leit, déi sech zu Paräis afonnt haten, hu gréisstendeels friddlech demonstréiert, ouni gréisser Tëschefäll, esou de franséischen Inneminister.Zu gréisseren Tëschefäll koum et dann ënnert anerem zu Bordeaux oder Bourges. Am ganze goufen 244 Persoune festgeholl, 201 vun hinne koumen an de Garde à vue.Do wou et zu Iwwergrëff koum, ware ganz dacks d'Journalisten d'Zil vun den Attacken. Zu Roue goufen d'Kollege vum LCI a vu France 3 Normandie attackéiert. Zu Paräis da waren et Membere vum LCI, ma eng Journalistin, déi vun de gewalttätege Manifestanten op de Buedem gehäit gouf, gouf vun anere Gilets jaunes beschützt. Déi Iwwergrëff goufe vu ville Säite schaarf kritiséiert. De franséischen Inneminister huet esouguer op Twitter geschriwwen: "an eiser Demokratie ass d'Press fräi".