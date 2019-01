En Dënschdeg kéint et an Däitschland op de grousse Fluchhäfen zu Problemer kommen, well hei d'Sécherheetspersonal an e Warnstreik kéint trieden.

© AFP

Ënner anerem wieren d'Fluchhäfe vu Frankfurt am Main, Hannover-Langenhagen, Bremen Halle, Dresden an Erfurt, hei huet Verdi d'Sécherheetspersonal opgeruff, fir ze streiken.

E puer Tipps, fir betraffe Passagéier

Uspriechpartner ass ëmmer d'Fluchgesellschaft, respektiv den Organisateure vun der Rees. Informatiounen, ob de Fluch vum Streik betraff ass, fënnt een dann meeschtens och um Site vum Fluchhafen.Sollt de Fluch duerch e Streik, huet de Client d'Recht, dëse Fluch ze stornéieren a seng Suen erëmzekréien. Wien awer fléie wëll, huet dann d'Recht, fir op en aneren, méi spéide Fluch, gebucht ze ginn. Dat kann awer bis nom Streik daueren, wa vill Leit dës Optioun wielen. Sollt de Fluch en Dag méi spéit goen, muss d'Airline respektiv d'Reesorganisatioun engem eng Iwwernuechtung an den Transport an en Hotel organiséieren.Sollte Flichhunn, fir e Fluch ënner 1.500 Kilometer ass dat vun 2 Stonnen un, bei engem Fluch vun 1.500 bis 3.500 vun 3 Stonnen a bei engem Fluch vun iwwer 3.500 vu 4 Stonnen un, huet een d'Recht op Iessen a Gedrénks an deemno wéi och op eng Iwwernuechtung an engem Hotel.Och wann de Fluch kéint Verspéidung kréien, soll een ëmmer mat Zäiten um Fluchhafe sinn, well et ka passéieren, datt d'Fluchgesellschaft en Ersatzfliger ubitt, dee méi fréi fortgeet, an da kéint een dee verpassen.Sollt e Fluch annuléiert ginn, respektiv iwwerbucht oder ze spéit (méi wéi 3 Stonnen), sinn, huet de Client laut EU engvu bis zu 600 Euro ze gutt, datt awer just, wa keen aussergewéinlechen Ëmstand de Fluch verzögert. E Streik, wéi och schlecht d'Wieder, si fir d'Gesellschaften awer en aussergewéinlechen Ëmstand, wouduerch ee keng Entschiedegung dofir kritt.