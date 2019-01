© AFP (Archiv)

Bei enger Schistatioun an de franséischen Alpen sinn zwee Aarbechter ëm d'Liewe komm, wéi se versicht hunn, eng Lawin ze sprengen. Si hätten de Sprengstoff bei de Virbereedungen ongewollt ze fréi ausgeléist heescht et an der däitscher Press. An der Géigend vum Ongléck gëllt de Moment déi zweet héchst Lawinegefor.