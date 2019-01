Am Venezuela ass am Moment eng Majoritéit vum Parlament an der Oppositioun.

© Yuri CORTEZ / AFP

Am Venezuela ass de Parlamentspresident Juan Guaidó festgeholl ginn, dat matzen am Muechtkampf tëscht dem President aus dem Venezuela, de Nicolas Maduro an der Oppositioun. Hien hat e Freideg ugekënnegt d'Presidentschaft provisoresch z'iwwerhuelen an Neiwahlen unzefechten.



Aussoe vu senger Fra no gouf hie vu Mataarbechter vum Geheimdéngscht festgeholl, wéi hien um Wee op eng Versammlung baussent der Haaptstad Caracas war. Virdrun hat d'Parlament fir den 23. Januar zu Masseprotester géint den ëmstriddene Staatschef Nicolas Maduro opgeruff.



Trotz nationalen an internationalen Protester huet de Maduro sech en Donneschdeg fir eng zweet Amtszäit vereedegen gelooss. Eng ganz Partie Staaten, international Organisatiounen an d'Oppositioun am Venezuela bezeechnen d'Zréck wielen vum Maduro zejoert als ondemokratesch.