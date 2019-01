De Schnéichaos am Süde vu Bayern an an Deeler vun Éisträich geet an déi nächst Woch. De Risiko vu Lawinen an den Alpen ass weiderhi ganz grouss.

Fir de Méindeg hunn d'Meteorologe weidere Schnéi virausgesot. An Éisträich ass sech d'Situatioun am Gaange weider zouzespëtzen. Eng ganz Partie Uertschafte sinn den Ament net accessibel. Och de Fernpass, eng wichteg Verbindung tëscht Däitschland an Éisträich, ass gespaart.



Eleng am Bundesland Salzburg ware 17.000 Leit vun der Aussewelt ofgeschnidden. Wéi d'Autoritéite bekannt ginn, gouf e Sonndeg den Owend och d'Strooss fir op Obertauern duerch d'Gefor vu Lawine gespaart.



Well fir de Méindeg neie Schnéi virausgesot gouf, gëllt heegste Lawinegefor. An net manner wéi fënnef Bezierker bleift de Katastrophefall weiderhi bestoen. A ville Schoulen fält och um Méindeg den Unterrecht nees aus. Och an der Schwäiz bleift d'Situatioun weiderhin ugespaant. A verschiddene Regioune gouf d'Lawinegefor op déi héchst Stuf eropgesat.



Bis e Méindeg den Owend ginn am ëstleche Berner Oberland bis an den Norde vum Oberwallis 60 bis 100 Zentimeter Neischnéi erwaart.



Frankräich: Zwee Aarbechter, déi Lawine sprenge sollten, sinn ëm d'Liewe komm



Lawin bei Lech: 3 Leit gestuerwen, eng Persoun vermësst