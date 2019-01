De Politiker war e Sonndeg den Owend, während enger ëffentlecher Manifestatioun virun den Aen vun honnerte vu Leit, vun engem Mann mat engem Messer attackéiert ginn. Hie war op d'Bühn gelaf an huet e puer mol op den 53 Joer alen Buergermeeschter agestach. D'Rettungsequippe konnten de Mann reaniméieren.







Während 5 Stonne gouf de Pawel Adamowicz an enger Universitéitsklinik zu Danzig noutoperéiert. Den Täter konnt vu Sécherheetsleit iwwerwältegt ginn. Et soll sech ëm ee Mann vu 27 Joer handelen. Virun der Attack hat hien ee Mikro u sech gerappt a geruff hie wier vun där fréierer polnescher Regierung onschëlleg an de Prisong bruecht a gefoltert ginn. Hie war schonn an der Vergaangenheet wéinst 4 arméierte Bankiwwerfäll zu iwwer 5 Joer Prisong veruerteelt ginn. D'Autoritéite mussen elo iwwerpréiwen, wéi de Mann trotz de Sécherheetsmesuren, op d'Bühn konnt kommen.