Op direkt e puer däitsche Fluchhäfen hunn an der Nuecht op en Dënschdeg Warnstreiker vum Sécherheetspersonal ugefaangen.

Betraff waren an enger éischter Phase d'Fluchhäfen zu Hannover, Bremen an Hamburg. Um 2 Auer huet dunn och d'Sécherheetspersonal um gréissten däitsche Fluchhafen zu Frankfurt seng Aarbecht néiergeluecht. Dat huet d'Gewerkschaft Verdi bekannt ginn.



Och d'Personal op de Fluchhäfen München, Leipzig, Dresden an Erfurt maache beim Warnstreik mat. Preventiv goufen a ganz Däitschland e puer Honnert Volle gestrach. Eleng zu Frankfurt sollen um Dënschdeg 570 Fluchverbindungen ausfalen. Ronn 220.000 Passagéier solle vun den Annulatiounen a Retarde betraff sinn.



De Warnstreik huet och Repercussiounen op Lëtzebuerg. Sou goufen déi véier Volle vun der Lufthansa, déi vum Findel aus op Frankfurt geplangt waren, annuléiert. Dat selwecht gëllt fir d'Volle vu Frankfurt Direktioun Grand-Duché.



