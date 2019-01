Dat huet "d'Neue Osnabrücker Zeitung" en Dënschdeg gemellt, mat Vermierk op den däitschen Inneminister.



Ween e klenge Waffeschäin huet, däerf Schreckschoss-, Reizstoff- a Signalwaffe verstoppt bei sech hunn, awer nëmmen am Noutfall domatter schéissen. Vir sou e Waffeschäin ze kréien, muss e volljäreg sinn an en zouverlässegen Androck maachen.



Schaarf Waffe kritt een an Däitschland zwar net esou einfach, mä och déi Zuel ass zejoert geklommen. Hei war et eng Hausse vu 27'000 op knapp 5,4 Millioune Waffen a Waffendeeler. Mat 3,6 Milliounen handelt et sech an der Majoritéit ëm sougenannte Laangwaffen, also Juegdgewierer, Béchsen a Flënten.