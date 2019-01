Zu St. Nikolai am éisträichesche Bundesland Steiermark koum no Donnéeë vun der Police e Mann vu 57 Joer ëm d'Liewen, deen am Gaange war Schnéi ze schëppen.

Hie gouf ënnert engem Koup Schnéi begruewen, dee vum Daach vun engem Haus erofgerutscht war. Déi schwéier Schnéimassen sinn aus zwee bis dräi Meter Héicht erof op de Mann gefall. Een Dokter huet nach probéiert den Onglécklechen ze reaniméieren, awer ouni Succès.A Kärnten ass ee 24 Joer ale Mann aus Tschechien ëm d'Liewe komm, dee selwer Schilehrer war. Hie gouf ënnert enger Lawine begruewen. An Éisträich si bis haut duerch dee ville Schnéi schonn 11 Mënschen gestuerwen.D'Situatioun bleift op ville Plaze weiderhi kritesch. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten an Éisträich heescht, gëllt op ville Plazen nach ëmmer zweetheefegsten Lawinegefor. Verschidden Uertschaften, déi mat Momenter vun der Aussewelt ofgeschnidde waren, sinn an tëscht nees accessibel, dorënner Ischgl, Lech, Zürs a Sölden.