Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Affer nach klëmmt. Eng sëlleche Leit goufe blesséiert. Ënnert den Doudesaffer sinn och Auslänner, heescht et vun der Police.



Journaliste bréngen en Affer aus der Geforenzon



Schonn en Dënschdeg hat den US Ausseministère confirméiert, dass och een amerikanesche Staatsbierger ëm d'Liewe komm ass. Déi islamistesch Shebab-Miliz huet d'Attentat revendiquéiert. De Grupp, dee mat der Terrororganisatioun Al-Kaida vernetzt ass, ass virun allem a Somalia aktiv.







No der Terrorattack kënnt Nairobi net zur Rou. Och wann de kenianeschen Inneministère mellt, dass d'Gebaier an d'Géigend ronderëm den Hotel geséchert wieren, sollen ëmmer nach Schëss an Explosiounen am Ëmkrees vum Hotel ze héiere sinn, wéi Reporter op der Plaz mellen. Wéi et heescht, wiere vill Leit aus dem Hotel bruecht ginn an eng sëllechen Ambulanze fort gefuer.