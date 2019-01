© AFP Archivbild

An de leschte 4 Deeg goufen déi wäermsten Temperaturen zanter dem Ufank vun den Opzeechnunge gemooss, sou déi zoustänneg Autoritéiten e Mëttwoch de Moien. D'Temperaturen hunn op ville Plaze 50 Grad erreecht.



Am Bundesstaat Südaustralien goufen en Dënschdeg souguer e puer Hëtztrekorder gebrach, sou eng Ausso vum Meteorolog Philip Perkins. Deemno wier d'Regioun op deem Dag wuel eng vun de wäermste weltwäit gewiescht, wann net déi wäermst.



Déi héchst Temperatur gouf zu Tarcoola gemoss mat 49 Grad, ähnlech war et an der Stad Port Augusta mat 48,9 Grad. An der Wüsteregioun ronderëm Coober Pedy, wou e puer Awunner ënnert der Äerd liewe fir deene waarme Konditiounen z'entgoen, ass den Thermometer op 47,4 Grad geklommen. Zu Adelaide hunn d'Athleten op e puer Sportsconcoursen bei knapp 42 Grad gelidden.



Wéinst der Hëtzt: Fliedermais gräifen zu Sydney Mënschen un



Duerch déi extrem Hëtzt sinn an de leschten Deeg am Oste vum Land bis zu eng Millioun Fësch gestuerwen. D'Temperaturen sollen an nächster Zäit esou héich bleiwen, dowéinst ass mat weiderem Fëschstierwen ze rechnen. Am Bundesstaat New South Wales wëllen d'Autoritéiten elo Lëftungsapparater asetzen, fir de Fësch de richtegen Sauerstoffgehalt an de Gewässer ze garantéieren.



