En Donneschdeg de Moien ass et zu Tréier an der Paulinstraße zu engem Aarbechtsaccident komm. E Bauaarbechter ass dobäi an d'Déift gefall.

© Steil TV

© Steil TV © Steil TV © Steil TV « ZréckWeider »

Schwéiert Aarbechtsaccident zu Tréier an der Paulinstraße, dat en Donneschdeg de Mueren um 20 op 8. Eng Stee war hei an sech zesummegefall, en Aarbechter deen drop stoung, ass 4 Meter an d'Déift gefall a gouf vun Deeler vun der Stee ageklemmt.Passanten déi d'Accident matkritt hunn, hunn de Mann aus senger Situatioun befreit. De schwéierblesséierte Mann koum mat Blessuren um Kapp an d'Spidol. Vun de Passanten op der Plaz gouf glécklecherweis kee blesséiert.E weideren Aarbechter krut iwwerdeems e Schock an huet och misste medezinesch behandelt ginn.Op der Plaz waren d'Pompjeeën an d'Police vun Tréier. Wéi et zum Accident komme konnt, ass nach onkloer.