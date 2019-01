Bei Renovéierungsaarbechten op enger Daachterrass war et zu engem Feier an enger Explosioun komm. Eng Persoun gouf beim Tëschefall blesséiert.

Explosioun zu Lyon (17.01.2019) Bei Renovatiounsaarbechte sinn um Dag 3 Gasfläschen explodéiert.

Huge blast at Lyon university campus leaves three injured pic.twitter.com/2LNV6Td338 — The Independent (@Independent) January 17, 2019

No der Explosioun war ee Sécherheetsberäich ageriicht ginn a Pompjee- a Rettungsekippe waren op der Plaz. Informatioune vun der Universitéit Claude Bernard no war d'Feier séier ënner Kontroll.D'Ongléck ass am Gebai Mendel um Haaptcampus zu Villeurbanne um Bord vun der Stad Lyon geschitt. Do ass ënnert anerem d'Fakultéit fir Biologie ënnerbruecht.Un incendie maintenant maîtrisé a eu lieu ce jeudi 17 janvier 2019 sur le campus LyonTech-La Doua. Voici la synthèse des informations connues à ce jour.Point situation

Un incendie s'est déclaré à 9h30 sur la toiture terrasse du bâtiment Mendel, campus LyonTech la Doua en raison des travaux de réhabilitation du bâtiment qui se tiennent en ce moment sur le campus

L'incendie est actuellement maitrisé. Le sinistre est totalement circonscrit.

Une zone de sécurité a été mise en place à l'initial sur un périmètre de 100m. Elle ne concerne maintenant que le batiments Mendel. Le bâtiment du Déambulatoire est réouvert ce vendredi 18 janvier.

La situation a rapidement été sous contrôle grâce à l'intervention rapide des équipes de pompier, police et samu et nos équipes de sécurité du campus que nous remercions pour leur rapidité et leur efficacité.

Bilan : 1 blessé leger et 2 personnes impliquées.

Le service de gestion des salles travaille à une relocalisation de tous les cours prévus à proximité des zones sinistrées

Des cellules d'écoute sont ouvertes: pour les étudiantes et étudiants sur place au SSU (0427465757 - http://ssu.univ-lyon1.fr) et à la bibliothèque des Sciences de 12:30 à 14:00 ce jeudi 17 janvier.

pour les agents/personnels sur place au service médical, sous-sol bâtiment DIRAC (ou via le 0472431201). Contactez ces cellules si vous ressentez le besoin d'en parler.

Au cours de l'incendie, des informations ont été diffusées sur la plateforme d'alerte SMS des campus. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir des alertes (accès restreint étudiant/personnel)