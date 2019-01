© AFP

Virun 10 Joer: Vereedegung Barack Obama / Rep. J. Detaille



Fir d’éischte Kéier iwwerhaapt, gouf den 20. Januar virun 10 Joer en Afroamerikaner als President vun den USA vereedegt. An den Dag duerno dat Ganzt schonn nees widderhuele konnt, well beim Schwuer e puer Wieder vertosch, respektiv net richteg eriwwer bruecht goufen. Den ieweschte Riichter John Roberts ass dofir an d’Wäisst Haus komm, sou dass dat alles och konform konnt archivéiert ginn, fir verfassungsrechtlech Zweiwel ze evitéieren.

Jo, e war nach e bëssen nervös, de Barak Obama, nodeems hie schonn 2 Deeg virdru mam historeschen Zuch vum Abraham Lincoln, mat senger Famill op Washington gereest koum. Owes den 18. Januar gouf et deemools schonn e grousse Rock-Concert virum Kapitol, zu sengen Éieren. Zwee Deeg duerno, also den 20. Januar virun 10 Joer, versammele sech geschaten iwwert eng Millioun Leit am Park virum Kapitol fir bei deem historeschen Ament derbäi ze sinn. 240.000 haten der eleng schonn eng Invitatioun.



E Rekord. Bis dato waren nach ni esou vill Leit beim offiziellen Untrëtt vun engem neie President derbäi. Washington war am Ausnamezoustand.

Nach um selwechten Dag huet den neie President Obama sämtlech Veruerdnungen, déi säi Virgänger George W Bush decidéiert hat, déi awer nach net ëmgesat waren, emol aussetze gelooss. Ausserdeem goufen all Militärgeriicht-Prozeduren op Guantanamo fir 120 Deeg emol ausgesat.

De geléierten Affekot fir Verfassungsrecht wäert 8 Joer laang, also zwou Amtszäiten am Wäissen Haus bleiwen, ier hien 2017 vun engem gewëssenen Donald Trump ofgeléist gëtt. Och op engem 20. Januar. Allerdéngs ware bei him, nëmme gutt d'Halschent vu Spectateuren. virum Kapitol derbäi, wéi nach 8 Joer virdrun. An dat sinn, entgéint senger Iwwerzeegung, KENG Fake-News.