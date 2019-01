© AFP

Prozess déidleche Sträit / Reportage Eric Ewald



Am Prozess ëm den Doud vun enger Fra no engem Nopeschsträit am November 2017 zu Perl, hei vir an Däitschland, wéinst deem e Lëtzebuerger de Prozess gemaach kritt, wëllen d'Saarbrécker Riichter op en anere Wee goe wéi de Parquet.

Deem säi Vertrieder geheit dem 53 Joer ale Mann jo „Körperverletzung mit Todesfolge“ vir, wat eise „Coups et blessures ayant entraîné la mort“ entsprécht. D'Geriicht wëll awer éischter d'“fahrlässige Tötung“, d.h. eisen „Homicide involontaire“, zréckbehalen. Dofir hunn d'Riichter e Freideg am Nomëtten e sougenannten „Hinweis“ virgeluecht.



Dat nodeems d'Geriichtsmedeziner hir Konklusioune presentéiert haten. Doropshin huet de Riichter-Rapporteur erkläert, et géif een dovun ausgoen, dass sech de Mann am Verlaf vum Sträit op d'Fra gesiess an hir de Mond zougehalen hätt, wouropshi si vu sech gewiescht wär. Et wär virauszegesi gewiescht, dass der Fra hir Ootmung kéint blockéiert ginn an dat zum Doud féiere kéint. Nawell wär den Ugekloten op hir sëtze bliwwen.



No der Sëtzung huet den Oberstaatsanwalt Raimund Weyand erkläert, dass e Geriicht, dat op en anere Wee wëll goe wéi de Parquet, dem däitsche Recht no eben dorop hiweise muss.



De Raimund Weyand: Hier im konkreten Fall war angeklat "Körperverletzung mit Todesfolge". Die Kammer hat den Hinweis gegeben, dass sie von fahrlässiger Tötung ausgehen will oder möglicherweise ausgehen wird, das heißt sie will den Vorsatz des Angeklagten verneinen mit der Folge, dass auch eine deutlich niedrigere Strafe in Betracht kommt. Für die "köperverletzung mit Todesfolge wäre Mindeststrafe drei Jahre Freiheitsentzug, während bei der "fahrlässigen Tötung" eine Mindeststrafe nicht existiert.



Woubäi ee fir d'“fahrlässige Tötung“ awer och bis zu 5 Joer Prisong kréie kann. Geet deen „Hinweis“ dann an déi Richtung, déi de Vertrieder vum Parquet a sengem Requisitoire eventuell och aschloe wollt?



De Raimund Weyand: Ich habe mir natürlich auch nach der Beweisaufnahme Gedanken gemacht und ich muss sagen, dass ich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen bin wie die Kammer. Es gibt auch einschlägige Rechtssprechungen des Bundesgerichtshofs, die sagt, dass man bei solchen Notwehrsituationen, von denen die Kammer ja auch ausgeht, dass man da möglicherweise sein Notwehrrecht überzieht oder überziehen kann, mit der Folge dass man dann eben den Vorwurf der "fahrlässigen Tötung" erheben könnte, wenn jemand dabei stirbt.



Dem Lëtzebuerger Ugeklote gëtt jo virgehäit, viru ronn 14 Méint seng 52 Joer al Nopesch vu vis-à-vis op de Buedem gestouss ze hunn. Zwee Deeg drop war d'Fra an engem Spidol zu Saarlouis un engem Gehirschued gestuerwen, deen op de Sträit zréckzeféiere wär.



Dëse Prozess dierft Enn Januar op een Enn kommen.

Am Journal e Samschdeg de Moien um Radio gi mer op d'Konklusioune vun de Geriichtsmedeziner an, déi e Freideg um Saarbrécker Landesgeriicht presentéiert goufen.