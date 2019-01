© AFP (Archiv)

De Büro vum US-Spezialenquêteur Robert Mueller huet dee Bericht iwwer déi uerg Reprochen awer zréck gewisen. Dat wär net richteg, wat d'Onlineportal "Buzzfeed" gemellt hätt.



En Donneschdeg hat "Buzzfeed" gemellt, datt de Cohen sengen Aussoen no 2017 eng virsätzlech Falschausso op Uweisung vum Donald Trump gemaach hätt. Am Cohen sengen Aussoe géigeniwwer vum Geheimdéngscht goung et ëm de geplangte Bau vun engem Trump Tower zu Moskau a Russland.



D'Beschreiwung vu bestëmmte Stellungname géigeniwwer dem Büro vum US-Spezialenquêteur an d'Charakteriséierung vun Dokumenter an Aussoen, déi d'Onlineportal kritt huet, a Bezuch op dem Michael Cohen seng Ausso virum Kongress sinn net korrekt, sou huet et an enger Stellungnam vum Spriecher vum Mueller, Peter Carr, geheescht. D'Reaktioun vum Büro vum US-Spezialenquêteur Robert Mueller ass iwwerraschend, well an der Reegel gi keng Regierungserklärungen iwwer lafend Ermëttlunge publizéiert.



De Chefredakter vu "Buzzfeed", Ben Smith, huet duerno erkläert, datt ee bei der Versioun bleift an et géing een och zu de Recherchen an de benotzte Quelle stoen. De Mueller misst erklären, wat genau falsch gewiescht soll sinn.

Och den Trump selwer huet dementéiert, datt hie säin Affekot ugestiwwelt hat, fir eng falsch Ausso ze maachen.







Remember it was Buzzfeed that released the totally discredited “Dossier,” paid for by Crooked Hillary Clinton and the Democrats (as opposition research), on which the entire Russian probe is based! A very sad day for journalism, but a great day for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019

Fake News is truly the ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019

De Cohen hat an der Vergaangenheet géigeniwwer den Ermëttler zouginn, datt hie Falschaussoe zum Projet ëm ee geplangten Héichhaus-Tuerm vum Trump-Konzern gemaach hat. Entgéint sengen ursprénglechen Aussoe soll de Projet nach bis Juni 2016 aktuell gewiescht sinn. Deemno bis zum Zäitpunkt, wou den Trump schonn esou gutt wéi sécher als republikanesche Presidentschaftskandidat feststoung.De Cohen hat Ausgesot, datt den Projet vum Trump-Tower zu Moskau schonn am Januar 2016 begruewe gi wär, also nach virum Ufank vun de republikanesche Virwalen. D'Thema ass doduerch esou brisant, well et dorëms geet, ob den Donald Trump nach wärend dem Walkampf geschäftlech Interessien a Russland verfollegt huet, déi seng politesch Haltung géigeniwwer Russland kéinte beaflosst hunn. Den Trump huet "Geschäfter" mat Russland ëmmer dementéiert.De fréieren Affekot vum Donald Trump soll de 7. Februar eng weider Kéier virum Kongress aussoen.No de Publikatiounen haten d'Demokraten direkt gefuert, fir am Kongress eng Opklärung ze kréien, ënnert hinnen och de Justizminister Eric Holder. Vun enger Amtsenthiewung war schonn erëm Rieds. D'Unhänger vum Trump hunn dogéint vu Fake-News geschwat.