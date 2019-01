Bei enger Explosioun vun enger Bensinsleitung a Mexiko sinn op d'mannst 21 Mënschen ëm d'Liewe komm an iwwer 70 goufen der blesséiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Am mexikanesche Bundesstaat Hidalgo ass e Samschdeg eng grouss Bensinsleitung explodéiert an doduerch a Flamen opgaangen. De Gouverneur vum Bundesstaat, Omar Fayad, huet matgedeelt, datt sengen Informatiounen no 21 Persoune beim Accident verbrannt sinn. Déi op d'mannst 71 blesséiert Leit géingen a Klinike behandelt ginn.

Et war eng riseg Explosioun. Honnerte Mënsche waren an der Géigend vun der Pipeline, wéi et geknuppt huet. Doduerch ass mat weideren Affer ze rechnen.

De Minister fir d'ëffentlech Sécherheet, Alfonso Durazo, hat no der Explosioun den nationale Noutstandscomité agesat, fir datt déi betraffe Leit séier gehollef kréien.De staatlechen Uelegkonzern Pemex huet iwwerdeems matgedeelt, datt Fachpersonal bereet géing stoen a sech mat den Autoritéite géing ofstëmmen. D'Explosioun wär duerch Manipulatiounen un der Leitung verursaacht ginn. An däer war e Lach an d'Leit aus der Géigend si komm fir de Bensin mat Eemeren a Kanisteren ofzezapen.D'Bensinsversuergung vun der Haaptstad ass duerch déi enorm Explosioun net a Gefor.