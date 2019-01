De Räichtum hätt sech am Joer 2018 weider konzentréiert: Déi 26 räicht Milliardäre besëtzen esou vill wéi déi äermst Hallschent vun der Mënschheet. Dorop huet d'ONG Oxfam elo opmierksam gemaach. Si fuerdert d'Länner op, déi Superräich méi staark ze besteieren."De Gruef tëscht Aarm a Räich géif d'Lutte géint d'Aarmut méi schwéier maachen, géif der Ekonomie Onrecht dinn a géif d'Roserei an der Welt wuesse loossen", esou d'Winnie Byanyima, Direktesch vun Oxfam International.D'Regierunge missten dofir suergen, datt d'Entreprisen an déi räichst Leit hiren Undeel un de Steiere bezuelen, esou d'Direktesch bei der Virstellung vum Oxfam-Rapport iwwer d'Ongläichheeten an der Welt virum "World Economic Forum" zu Davos.D'Zuele vun der ONG, déi sech op Donnéeë vu Forbes a Crédit Suisse berifft, sinn awer ëmstridden. 2017 wieren 43 Leit esou räich wéi 3,8 Milliarden anerer zesumme gewiescht, 2018 wieren der 26 esou räich wéi déi bal 4 Milliarden äermst Mënschen op der Welt gewiescht.Als räichste Mann vun der welt gëllt de Jeff Bezos, Patron vun Amazon, deen eng 112 Milliarde schwéier soll sinn. Am Verglach dozou: De ganze Gesondheetsbudget vun Äthiopien mécht 1 Prozent vum Bezos senger Fortune aus.Allgemeng, esou Oxfam, wieren d'Milliardären d'lescht Joer ëm ganzer 900 Milliarde méi räich ginn, iwwerdeem déi aarm Hallschent vun der Mënschheet 11 Prozent verluer hätt.Zanter der Kris 2008 hätt sech d'Zuel vu Milliardäre verduebelt a se géifen esou mann Steiere bezuele wéi zanter Joerzéngten net méi. De Räichtum wier eendeiteg ënnerbesteiert, esou d'ONG.Oxfam geet och dovun aus, datt weltwäit 7.600 Milliarden Dollar virun der Steier verstoppt ginn. An a Brasilien an a Groussbritannien géifen deemnächst déi 10 Prozent, déi zu den Äermste gehéieren, proportionell méi Steiere bezuele wéi déi Räichst.Den Oxfam-Rapport ass zu engem Ament publizéiert ginn, an deem a ville Länner iwwer d'Besteierung vun de grousse Fortunen debattéiert gëtt.A Frankräich hunn d'Gilets jaunes deen Debat relancéiert an an den USA huet déi demokratesch Deputéiert Alexandria Ocasio-Cortez e Steiersaz vu 70% fir déi ganz Räich virgeschloen a gouf dobäi souguer vum Paul Krugman, Nobelpräis an der Ekonomie, ënnerstëtzt.