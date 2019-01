De Päerdsfleeschskandal, dee sech am Joer 2013 an Europa breet gemaach huet, geet op d'Geriicht.

© AFP

De fréiere Manager Jacques Poujol an de Direkter Patrice Monguillon musse sech vun de Méindeg Nomëtteg un engem Paräisser Geriicht veräntwerten, well d'Firma "Spanghero" deemools Päerdsfleesch als Rëndsfleesch verkaf hat.



Zwee hollännesch Händler, de Johannes Fasen an den Hendricus Windmeijer, déi schonn an Holland veruerteelt goufen, musse sech elo och zu Paräis viru Gericht präsentéieren.



Déi véier Ugeklote musse sech veräntwerten, well hinnen organiséiert Täuschung a Bedruch virgeworf gëtt .



De Päerdsfleeschskandal ass am Joer 2013 a Groussbritannien un d'Liicht komm, mee Päerdsfleesch gouf och a Lasagnen um europäesche Kontinent entdeckt. D'Firma Spanghero, déi hire Sëtz a Südfrankräich hat, mä tëschenzäitlech zou gemaach huet, huet ënnert anerem d'Firme Fundus a Picard mat falschem Fleesch beliwwert.

Nom Skandal huet sech gewisen, datt de Päerdsfleeschskandal organiséierte Bedruch war, dee vu seelene Liewensmëttelkontrolle profitéiere konnt.



Och zu Lëtzebuerg gouf Päerdsfleesch als Rëndsfleesch verkaf. Tëscht 2012 an 2013 goufe méi wéi 500 Tonne Fleesch un d'Lëtzebuergesch Firma Comigel verkaf.



Findus, Picard, Tavola, Carrefour a verschidde Konsumenteschutzorganisatioune sinn als Parties civiles am Geriichtssall vertrueden.

D'Geriichtsaffär wäert nach bis den 13 Februar goen.