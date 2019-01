Dësen Accord soll den Elysée-Vertrag aus dem Joer 1963 completéieren, deen den deemolege Kanzler Konrad Adenauer op den Dag genee viru 56 Joer mam President Charles de Gaulle zu Paräis ënnerschriwwen hat.

Wärend der Zeremonie an der Gemeng zu Oochen halen d'Kanzlerin Merkel an de President Macron am spéide Moien eng Ried. Um Dënschdeg de Mëtteg ass iwwerdeems ee sougenannte Biergerdialog mat deenen zwee Politiker geplangt.



De Vertrag vun Oochen gesäit eng méi enk Zesummenaarbecht an der Wirtschafts-, Verdeedegungs- an Europapolitik vir. Viséiert sinn een däitsch-franséische Wirtschaftsraum ouni bürokratesch Obstakelen a gemeinsam Reegele fir Waffenexporter. Weider solle mat Hëllef vun engem "Biergerfong", Biergerinitiativen a Partenariater tëscht Stied gefërdert ginn.