Um Dënschdeg de Moien hunn d'Rettungsequippen d'Buerungen un engem Verbindungstunnel ofgeschloss. Dat melle spuenesch Medien. Dëse vertikalen Tunnel vu 60 Meter Déift wier fäerdeg. Iwwert dee Wee wëllen d'Secouristen elo een horizontalen Accès bis bei de Pëtz gruewen an den de Bouf den 13. Januar gefall war.







Wéi et vun der Plaz heescht, wier et awer extrem schwiereg fir bei d'Kand ze kommen. D'Lach huet een Duerchmiesser vu just 25 Zentimeter a soll 107 Meter déif sinn. Et geet een dovun aus, dass d'Kand an enger Déift vun 70 bis 80 Meter festhänkt. Duerch déi vill Steng war et schwiereg den Tunnel ze bueren. Experte versécheren awer weiderhin, dass et net ausgeschloss ass, dass d'Kand nach um Liewen ass.