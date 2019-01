© AFP

Well sech de Mann esou staark géint d'Polizisten gewiert huet, hunn dës entscheet, en Taser anzesetzen, fir de Mann ausser Gefecht ze setzen a festhuelen ze kennen. Kuerz drop huet de Mann en Häerzinfarkt kritt an ass gestuerwen.Elo ermëttelt de Parquet, op en Zesummenhang tëscht dem Taser an dem Dout vum Mann besteet.De Grond fir de Police-Asaz war, datt de Mann sech dogéint gewiert huet, an d'psychiatresch Unitéit vun enger Klinik agewisen ze ginn. Nom Asaz vum Taser hunn d'Beamten de Mann an hiren Déngschtwon an d'Klinik gefouert. Ënnerwee ass de Mann allerdéngs zesummegebrach. Hien ass an der Urgence verstuerwen.