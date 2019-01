Sou de Salvini an engem Livestream op Facebook. Hie géif Lektiounen an der Generositéit ginn, awer gläichzäiteg Dausende vu Migranten un der Grenz mat Italien zeréck weisen. Hie géif dowéinst hoffen, dass d'Fransousen hirem schreckleche President bei den Europawalen am Mee eng auswëschen, sou de rietspopulistesche Vizepremier vun Italien.



D'Äntwert vu Paräis huet net laang op sech waarde gelooss. Di franséisch Europaministesch, Nathalie Loiseau, huet op Twitter geschriwwen, dass d'Fransousen sech scho bei de leschte Presidentiellen decidéiert hätten, an zwar géint d'Rietspopulistin Marine Le Pen, awer fir den Emmanuel Macron.







Les Français ont eu le choix entre M. Le Pen et E. Macron et ils ont choisi. Matteo Salvini insulte les Français. Qu'est-ce que cela apporte aux Italiens? Rien. Est-ce que ça change quelque chose à la situation politique en France? Non. Alors qu'est ce que ça signifie?#Mardipol — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) January 22, 2019

Déi rezent Differenzen tëscht béide Länner ginn op de Kont vum zweete Vizepremier Luigi Di Maio. De franséischen Ausseministère hat e Méindeg di italienesch Ambassadrice convoquéiert, nodeems den Di Maio Frankräich virgeheit hat, faktesch nach ëmmer Kolonien an Afrika ze hunn, vun der Aarmut do ze profitéieren an domat Migranten op de Wee iwwert d'Mëttelmier Richtung Europa ze dreiwen.