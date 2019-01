Uerg war een Accident en Dënschdeg den Owend géint 18.30 Auer op der B51 bei Fließem (Bitburg), an dat een Auto mat Lëtzebuerger Placke verwéckelt war.

D'Automobilistin vum Gefier war der Remorque vun engem Camion frontal hannendrop gerannt. D'Fra an hire Bäifuerer goufe schwéier blesséiert, wéi däitsch Medie mellen. Déi zwou Persounen hu mussen aus dem Won erausgeschnidde ginn.



D'Automobilistin hat de Camion, dee queesch an der Strooss stoung ze spéit gesinn a krut net méi gebremst. De Camionneur war Direktioun Bitburg ënnerwee a war zum Zäitpunkt vum Ongléck am Gaangen op ee Parking ze fueren.