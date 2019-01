© AFP (Archiv)

D'Iwwerliewenschancë vum argentinesche Futtballspiller an dem Pilot sinn nom wahrscheinleche Fligeraccident iwwert dem Äermelkanal ganz geréng, d'Sich gouf dofir en Donneschdeg agestallt, dat huet d'Police vun der britescher Kanalinsel Guernsey matgedeelt. Déi enkste Familljemembere vum Stiermer a vum 60 Joer ale Pilot goufen iwwert dëse Schratt informéiert."Mir hunn dës schwiereg Decisioun getraff, nodeems mir all Informatiounen nach emol bewäert hunn, och am Hibléck op d'Noutfall-Equipement u Bord vum Fliger", dat stoung an engem Schreiwes vum zoustännegen Hafekapitän David Barker. "D'Iwwerliewenschancë sinn zu dësem Zäitpunkt äusserst geréng".Och wann déi aktiv Sich ofgebrach gouf, bleift de Fall weider op. Alleguer d'Fligeren an och d'Schëffer solle weider an der Géigend kucken, op si den havaréierte Fliger oder Hiweiser drop gesinn.E Fliger mam 28 Joer ale Spiller u Bord war e Méindeg den Owend beim Fluch vun Nantes op Cardiff ronn 20 Kilometer nërdlech vun der Kanalinsel Guernsey verschwonnen. De Sala hat an enger Sproochnoriicht wärend dem Fluch seng Angscht virun enger Katastroph geäussert.