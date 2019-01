© AFP

A Spuenien leeft déi dramatesch Sich no engem klenge Jong vun 2 Joer, dee virun e puer Deeg an ee Buerlach gefall war, weider op Héichtouren. Nodeems een Ufank der Woch de vertikalen Tunnel fäerdeg gegruewen hat, dësen an de leschten Deeg nach vergréissert a stabiliséier gouf, hunn um Donneschdeg Experten domadder ugefaangen, fir den horizontalen Tunnel bis bei d'Buerlach, an dat de klenge Jong den 13. Januar gefall war, ze gruewen.Wéi d'Autoritéiten an der südlecher Provënz Malaga matgedeelt hunn, gehéieren zur Rettungsekipp 8 Biergleit aus Asturien. Si solle mat engem Käfeg aus Metall erofgelooss ginn, fir da mat den Hänn ee véier Meter laange Verbindungstunnel ze gruewen. Bis dee fäerdeg ass, kéint et weider 24 Stonnen daueren.De klenge Jong war den 13. Januar an der Géigend vun der Gemeng Totalan an d'Lach gefall, wärend seng Elteren nobäi gepicknickt haten. Den 110 Meter déiwe Schacht mat engem Duerchmiesser vun nëmme 25 Zentimeter war de lokale Medien no am Dezember wärend der Sich no Waasser gebuert ginn. D'Buerlach war net ofgeséchert an net gezeechent.Zanterhier versichen d'Rettungsdéngschter op der Plaz, de Jong ze fannen an ze retten. Steng a Buedem, déi hie bei senger Chute matgerappt huet, blockéieren an enger Déift vu ronn 70 Meter d'Lach. Zanter dem Ufank vun der Rettungsaktioun gouf et kee Liewenszeeche vum 2 Joer ale Jong.