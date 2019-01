Screenshot vum Video

Wéi et heescht, hat de Mann sech wärend dem Vol opfälleg aggressiv géintiwwer dem Bord-Personal beholl a wollt an de Cockpit. Den Tunesier hätt ugefaange mat Bieden an e puer Mol "allahu akbar" geruff.Aner Passagéier u Bord hunn dat Ganzt gefilmt, nodeems d'Boeing 737 ëmgeleet gouf an um 18.30 Auer zu Nice gelant ass. D'Police wollt de Mann aus dem Fliger forcéieren, dobäi ass d'Situatioun eskaléiert.De Mann gouf festgeholl a koum an d'Psychiatrie.