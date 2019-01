Am italieneschen Aosta-Dall koum et e Freideg zu enger fataler Kollisioun, déi direkt e puer Mënscheliewe gefuerdert huet.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019

Beim Rutor-Gletscher an den italieneschen Alpe waren en Touristefliger an en Helikopter aneneegeknuppt, dat huet déi national italienesch Biergrettung via twitter matgedeelt.Op d'mannst 5 Mënsche sinn ëmkomm, zwou Persoune goufe blesséiert.Italienesch Medie schreiwen, den Helikopter war am Heli-Skiing Asaz.