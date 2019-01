© AFP

Iwwer 50 Mënsche goufe blesséiert. Déi éischt Bomm ass wärend der Mass an der Kathedral an der südlecher Stad Jolo an d'Luucht gaangen. Déi zweet um Parking virun der Kathedrale.



Nach ass d'Motiv vun den Täter net bekannt. Et géif een awer an all Richtungen enquêtéieren, esou d'Police. Och ob d'Dot reliéis motivéiert ass. An enger südlecher Provënz vun de Philippinnen kruten d'Moslemen nämlech dës Woch via Walen d'Recht op eng nei muslimesch autonom Eenheet, heescht et. Eng Decisioun, déi net ganz onëmstridden op de majoritär chrëschtleche Philippinnen ass.