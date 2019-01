© AFP

D'Angscht virun engem haarde Brexit ass bei verschiddenen Ire grouss. E Samschdeg hunn dofir e puer Demonstranten tëscht Irland an der britescher Provënz Nordirland eng Mauer installéiert, fir méiglech Konsequenze vun engem haarde Brexit ze simuléieren.Si hunn eng Mauer aus Bëtong gebaut, een Douaneshäischen opgeriicht an een Tuerm fir d'Iwwerwaachung op der Plaz installéiert, wou Männer als britesch Zaldoten verkleet, op- an ofgaange sinn. Domadder wéilt een op dee schlëmmsten Zeenario opmierksam maachen, esou d'Organisateure vun der Aktioun.

Chambre de Commerce



Déi britesch Chambre de Commerce warnt virun engem No Deal am Kontext vum Brexit. De Moment géife sëllechen Entreprisen op der britescher Insel mat der Iddi spillen, hir Geschäfter an d'Ausland ze verlageren. Dem britesche Guardian géintiwwer sot d'Handelskammer, datt déi Entreprisen, déi dat wëlles hätten, just d'Spëtzt vum Äisbierg wieren. Eng dovunner ass jo Airbus, déi hir Fabricken op der Insel wéilt zoumaachen. Ee grousse Deel vun de Membere vun der Chambre de Commerce hätten een Noutfallplang ausgeschafft.