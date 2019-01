An der belscher Haaptstad war e Sonndeg e grouss Marsch fir de Klima, un deem trotz schlechtem Wieder vill Leit deelgeholl hunn.

Der Police no waren op d'mannst 70.000 Demonstranten an de Stroosse vu Bréissel. Si hunn ambitiéis a sozial gerecht Moossname géint d'Äerderwiermung gefuerdert.D'Aktioun vum Sonndeg ass am Fong d'Suite vun engem Marsch, deen den 2. Dezember war a bei deem och eng 70.000 Leit dobäi waren.Deen eenzegen Ënnerscheed ass awer, datt hannert der Aktioun vun dësem Sonndeg keng Organisatioune stiechen, mä Privatleit.