E Samschdeg den Owend ass dat ronn 15 Meter laangt Mamendéier an de Sand gespullt ginn, kuerz drop ass et gestuerwen.

Dat melle lokal Medien. Et soll sech dobäi ëm e Finnwal handelen.



Fir erauszefannen, u wat d'Déier gestuerwen ass, gouf eng Autopsie gemaach - an zwar op der Plage.



Vill Leit ware sech dat ukucke komm.



Finnwale gëtt et am Mëttelmier, normalerweis awer net no bei der Küst.