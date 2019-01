An Hessen hat déi däitsch Police e Sonndeg den Owend eng grouss Alkoholkontroll bei Camionneuren duerchgefouert. D'Beamten hunn op verschiddene Tankstellen a Parkingen op de Autobunnen ronn 1.200 Camionneuren kontrolléiert.Wéi et vun der Police geheescht huet, hätten 190 vun de Chauffeuren ënner Alkoholafloss gestanen. 79 hu guer net méi duerfe weiderfueren. Si hate méi wéi 0,5 Promill Alkohol am Blutt. Bei verschiddene goufe souguer 2,7 Promill gemooss.Vereenzelt Chauffeure ware mat geféierleche Chargen, ënnert anerem gëftege Substanzen ënnerwee. Fir d'Camionneuren drun ze hënnere weider ze fueren, hunn d'Beamten eng ganz Partie Gefierer immobiliséiert an de Chauffeuren hir Dokumenter oder Schlësselen ofgeholl.Vill vun hinnen wollten sech géint 22 Auer nees op de Wee maachen. Dee Moment ass nämlech d'Fuerverbuet fir Camionen, dat Sonndes op den däitschen Autobunne gëllt, eriwwer.Wéi et vun der Police heescht, géifen dann ëmmer nees Chauffeuren ënnert dem Afloss vu Alkohol stoen an esou ee grousse Risiko fir d'Verkéierssécherheet duerstellen. Ronn 250 Polizisten waren un dëser Aktioun bedeelegt.