E Sursis wier heibäi och méiglech. D'Uerteel gëtt am fréien Nomëtte gesprach.

Et gouf dem Mann jo virgehäit, am November 2017 zu Pärel hei vir an Däitschland seng Nopesch vu vis-à-vis gestouss ze hunn. Zwee Deeg drop war d'Fra an engem Spidol zu Saarlouis un engem Gehirschued gestuerwen, deen op de Sträit zréckzeféiere war.



(fahrlässige Tötung = homicide involontaire)



