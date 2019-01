D'Rettungsequippen hunn e Méindeg nach just Läichen aus de Bullismassen gebuergen.



D'Zuel vun den Doudegen ass an tëscht op 65 geklommen. Bal 300 Persoune ginn nach ëmmer vermësst. D'Zuel vun den Doudesaffer dierft deemno nach klammen.



Déi lescht Iwwerliewend haten d'Rettungsequippen e Samschdeg de Moie fonnt. Déi lokal Secouriste ginn ënnerstëtzt vun iwwer 130 israeleschen Zaldoten, déi ënnert anerem speziell Apparater mat bruecht hunn, fir Handysignaler am Bulli ze detektéieren.



Wéi et heescht wieren d'Ëmstänn op der Plaz ganz schwiere a geféierlech. Déi genee Onglécksursaach, wéi et dozou konnt kommen, dass den Damm gebrach ass, steet nach ëmmer net fest.