En Dënschdeg war et d'Nouvelle, dass de Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen,, dëst Joer mam Karlspräis ausgezeechent gëtt. Domadder solle seng Verdéngschter fir eng Relance vun der multilateraler Zesummenaarbecht op Basis vun de Wäerter an Ziler vun der EU an de Vereenten Natiounen gewierdegt ginn, huet et an der offizieller Matdeelung geheescht.Dass den Antonio Guterres de Karlspräis kritt, wier eng gutt Decisioun, souan engem Interview mat den "Aachener Nachrichten". Et wier ee gutt Zeeche vu Säite vun Europa, dat eis soll drun erënneren, dass mer un d'UNO musse gleewen, dass mir se musse verdeedegen an hir déi néideg Moyenen ginn fir kënnen ze fonctionnéieren, besonnesch wann ee weess, dass d'Vereenten Natiounen an de Multilateralismus ënner Drock stinn, zanter den Donald Trump amerikanesche President ass, sou de Jean Asselborn. Den Antonio Guterres géif d'UNO representéieren, wéi keen aneren.Op d'Fro hin, ob de Lëtzebuerger Ausseminister enttäuscht ass, dass hien net fir de Karlspräis nominéiert gouf, sot de Jean Asselborn Neen. Hie géif schonn zanter Joren als Kandidat gehandelt ginn, sou de Chefredakter vun den "Aacher Nachrichten" Thomas Thelen. De Jean Asselborn huet sech ganz bescheide ginn a gesot, dass den Antonio Guterres dach en anert Kaliber wier wéi hien. Dat wier schonn alles gutt esou.Mat oder ouni Karlspräis, hie géif seng Aufgaben och an Zukunft maachen. Hie géif sech jiddwerfalls net zu de potenziell zukünftege Gewënner zielen. Et géife Perséinlechkeeten an Europa an an der Welt ginn, déi besser dofir qualifizéiert wieren, wéi hien.