Dat melle lokal Medien. E wier doropshin schwéier blesséiert zesumme gaangen. Hie wier vu sech gewiescht.Wéi et zu dësem Sträit koum, ass net gewosst. D'Affer vu Lëtzebuerg gouf mat schwéiere Blessuren um Kapp an ee Spidol ageliwwert. Wéi et heescht, wier hien sou uerg verwonnt, dass hien an der Nuecht op en Donneschdeg an eng Klinik op Innsbruck transferéiert gouf.Den Täter war direkt no der Dot vun der Police festgeholl ginn. En Alkoholtest war positiv. Wéi et heescht, souz den 29 Joer alen Hollänner och gëscht nach ëmmer am Garde à Vue.