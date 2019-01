Wéi et vun der Police vun Tréier geheescht huet, hätt et sech ëm eng héichexplosive Charge gehandelt. Déi ganz Géigend ronderëm dat betraffent Haus gouf ofgespaart an eng 150 Awunner a Sécherheet bruecht.



Nodeems de Sprengstoff entschäerft war, gouf et Entwarnung an d'Leit konnten nees zeréck an hir Haiser. Eng Persoun, déi eppes mam Sprengstoff soll ze dinn hunn, gouf festgeholl. Ee politesch motivéierten Hannergrond kéint den Ament ausgeschloss ginn, sou d'Police nodeems den Asaz eriwwer war. Ronn 200 Policebeamte a Pompjeeën ware während e puer Stonnen am Asaz.