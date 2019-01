VIDEO: No Réckzuch vun US-Truppen

Internat.: Am meeschte gelies

© RTL

Et ass déi gréissten humanitär Katastroph zanter dem 2. Weltkrich. Rieds geet vum Krich a Syrien an dës Bewäertung kënnt vun der UNO. A se gëtt gedeelt vum franséischen Dokter Raphael Pitti.Den engagéierte Medeziner mécht sech Suergen, besonnesch nom annoncéierte Réckzuch vun den amerikaneschen Truppen.D'Situatioun wär onkloer an extrem geféierlech. Mir hunn mam Dokter Pitti geschwat.