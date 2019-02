Dat war d'Thema viru Kuerzem am Kinepolis op enger Filmprojektioun an enger Konferenz.

De Sakharovpräis vum Europaparlament d'lescht Joer ass un den Oleg Sentsov gaangen, en ukrainesche Cineast, deen a Russland am Prisong sëtzt, an dat well en sech aktiv géint d’Annexioun vun der Krim engagéiert hat.



De Prozess, deen de Sentsov vum russesche Staat gemaach krut, ass e Prozess géint d'Meenungsfräiheet. An dat ass d'Thema am Kinepolis en Donneschdeg den Owend op enger Filmprojektioun, mat dono enger Konferenz.

„De Prozess vum russesche Staat géint den Oleg Sentsov“, dat ass den Titel vum Documentaire vum Realisateur Askold Kurov, deen d‘Liewe vum Oleg Sentsov nozeechent. 2013 gouf den Ukrainer op der Krim festgeholl. De russesche Geheimdéngscht hat de Mann kuerz drop zu Moskau sëtze fir ëm Terrorismus unzehänken.