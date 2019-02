E wëlle Leopard hat sech an d'800.000 Awunner-Stad Jalandhar veriert an do fir Panik gesuergt. En huet och Mënschen ugegraff, 4 goufen der blesséiert.

Bei de Blesséierten handelt et sech haaptsächlech ëm Leit, déi ze virwëlzeg waren an ze no un d'Déier erukomme wollten. D'Déier konnt duerno awer mat engem Netz agefaange ginn.



D'Déier koum aus dem Nopeschstaat Himachal Pradesh an ass duerch d'Bëscher an iwwert d'Felder op Jalandhar komm.



Et hate sech vill Virwëlzeger zesummefonnt fir e Bléck op de Leopard ze geheien. Dobäi hu se awer d'Beméiungen d'Déier anzefänken behënnert a sech selwer a Gefor bruecht. D'Police huet misse verschidde Stroosse spären, fir d'Leit ewech ze halen.







D'Déier konnt schlussendlech agefaange ginn a koum an den Chhatbir-Zoo. Do soll en elo emol puer Deeg bleiwen, éier eng Entscheedung iwwert seng Zukunft getraff gëtt.