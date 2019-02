A Frankräich ass verduerwent Fleesch aus Polen opgetaucht. 800 Kilo koumen an 9 Betriber un, fir do verschafft ze ginn. Och aner EU-Länner si betraff.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

De franséische Landwirtschaftsminister Didier Guillaume schwätzt vun engem Fall vu schrecklechem Bedruch. De Fall zitt awer nach vill méi grouss Kreesser.



De polnesche Parquet hat Alarm geschloen, et wier nach méi Fleesch vu kranke Ranner exportéiert ginn. Am Ganze soll et ëm 2,7 Tonne Fleesch goen, 10 EU-Länner si betraff. Nieft Frankräich sinn dat Finnland, Ungarn, Estland, Rumänien, Schweden, Spuenien, Litauen, Portugal, Slowakei.



De Skandal gouf duerch en Tëleesreportage opgedeckt.