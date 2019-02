Militärparad zu St. Petersburg: Well sech d'USA aus dem INF-Vertrag zeréckzéien, gëtt elo en neit Wettrëschte gefaart.

1987 haten den deemolegen US-President Reagan an de Staatschef vun der Sowjetunioun Gorbatschow en atomaren Ofrëschtungsvertrag ënnerschriwwen. Als INF-Vertrag gouf dee Kontrakt bezeechent: "Intermediate Range Nuclear Forces", iwwersat nuklear Mëttelstreckesystemer.



Washington huet dee Vertrag e Freideg mat Russland mat Effet a 6 Méint gekënnegt mam Argument, dass Moskau sech net méi drun hält. Am Vertrag geet et ëm eng Limitatioun vun den atomare Rakéite mat engem Perimeter tëscht 500 a 5.500 Kilometer.



D'Nato-Partner goufen en Donneschdeg doriwwer informéiert.



Elo gëtt en neit Wettrëschte gefaart.



"Déi Debatt wäert Europa nach emol splécken an um Enn och nach méi schwächen", sot de Jean Asselborn, dee mir zu Bukarest erreecht hunn. Genee wéi seng europäesch Kolleege weist sech och de Lëtzebuerger Ausseminister besuergt.





De Jean Asselborn iwwer den INF-Accord (ganzen Interview) Froen: Roy Grotz



De Lëtzebuerger Diplomatiechef weess, dass wann den INF-Accord opgekënnegt gëtt, d'Europäer d'Laascht heivunner ze droen hunn - ëmmerhi goufen duerch deen Text eng 2600 atomar Mëttelstreckerakéiten zerstéiert; dee gréissen Desarmement, deen et bis ewell gouf.D'USA reprochéiere Moskau mam mobille Missille-System SSC-8 géint den INF ze verstoussen; Moskau dogéint seet, datt dës Accusatiounen net stëmmen an dës Missilen net méi wéi 500 km kënne fléien an domat net ënnert den Accord falen - de Jean Asselborn gesäit d'europäesch Nato-Partner an der Roll vun engem Mediateur.Och Moskau dierft dem Ausseminister no awer keen Interessi hunn, datt et nees zu enger Armements-Course kënnt. Esou eng Debatt kéint Europa nëmme splécken a schwächen; et dierft net mat der Angscht vun den europäesche Länner un der russescher Grenz gespillt ginn ...